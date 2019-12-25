Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" анонсировал свои международные гастроли

С июня по октябрь петербургский театр покажет спектакли в Египте, Сербии, Эстонии, Греции, Венгрии и ОАЭ.

Уже 10 и 11 июня в Египте на сцене Каирской оперы театр представит музыкальную драму "Риголетто" Верди. В Каире оперу театра из России увидят впервые.

Также "Риголетто" увидит 11 и 12 октября публика в ОАЭ на сцене Дубайской оперы. На сцене Национального театра Белграда коллектив представит премьеру этого года — "Электру" Штрауса, а на сцене "Мадленианума" 27 июня пройдут гала-концерт, а также "Эсмеральда" 28 июня.

В рамках Сааремааского оперного фестиваля, проходящего в Эстонии, творческий коллектив покажет с 20 по 23 июля четыре постановки на правах главного участника культурного события. С эстонской публикой "Санктъ-Петербургъ Опера" встретится снова в конце августе в Таллине на сцене Национальной оперы.

В рамках Года истории Россия-Греция и праздничных мероприятий, посвященных 200-летию греческой национально-освободительной революции, 29 июля состоится гала-концерт из лучших номеров коллектива.

В Венгерской государственной опере "Санктъ-Петербургъ Опера" представит два спектакля 25 и 26 сентября соответственно — "Искателей жемчуга" и "Фауста".

Фото: "Санктъ-Петербургъ Опера"