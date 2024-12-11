Худрук "Санктъ-Петербургъ Опера" отмечает юбилей

Совсем недавно Юрий Александров получил премию Правительства Российской Федерации за постановку мюзикла "Петр I" в Театре музыкальной комедии.

Сегодня свой юбилей празднует Юрий Александров, художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера". В интервью "Петербургскому дневнику" он поделился тем, как развивается его театр и почему важно реагировать на актуальные события.

Совсем недавно Юрий Исаакович получил премию Правительства Российской Федерации за постановку мюзикла "Петр I" в Театре музыкальной комедии. По его признанию, эта премия принадлежит театру, а не лично ему. Поэтому Александров был рад, что сложную работу оценили столь высоко. Руководитель любит современную музыку, хоть и работаю над такими проектами редко.

В этом году театр отмечает юбилеи отца и сына Дунаевских: Александров готовит мировую премьеру мюзикла "Святая Анна" в Московском театре Советской Армии. Это новый опыт для театра, где раньше не выступали певцы.

Также худрук работает над музыкальным спектаклем, написанным Сергеем Жуковым, лидером известной группы "Руки вверх!". История трогательная: мальчик ищет мать, которую во время войны увезли немцы. Постановка приурочена к 80-летию Победы. Тема войны близка Александрову, и он счел своим долгом принять участие в таком важном проекте.

Фото: ВКонтакте / Театр "Санктъ-Петербургъ Опера"