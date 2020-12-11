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Негосударственные театры Петербурга поддержат из бюджета города
Сегодня, 16:07
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smirenny

Негосударственные театры Петербурга поддержат из бюджета города

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С соответствующим заявлением выступил губернатор.

Во вторник, 27 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому утвержден порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году.

В Смольном также отметили, помощь окажут и негосударственным театрам. Средства будут распределены по результатам конкурса комитета по культуре. Как следует из сообщения, в текущем году в бюджете города на эти цели заложено 70 миллионов рублей. Деньги направят, к примеру, на показ спектаклей и постановку.

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудят поддержку некоммерческих организаций города.

Фото: Pixabay

Теги: негосударственные театры, нко, петербургские театры
Категории: Лента новостей,

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