Негосударственные театры Петербурга поддержат из бюджета города

С соответствующим заявлением выступил губернатор.

Во вторник, 27 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому утвержден порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году.

В Смольном также отметили, помощь окажут и негосударственным театрам. Средства будут распределены по результатам конкурса комитета по культуре. Как следует из сообщения, в текущем году в бюджете города на эти цели заложено 70 миллионов рублей. Деньги направят, к примеру, на показ спектаклей и постановку.

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудят поддержку некоммерческих организаций города.

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