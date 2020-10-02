В Петербурге обсудят поддержку некоммерческих организаций города

В Северной столице открывают Ресурсно-информационного центра по поддержке работы некоммерческих организаций.

Во вторник, 27 апреля, в Доме журналистов пройдет пресс-конференция, посвященная началу работы Ресурсно-информационного центра по поддержке работы некоммерческих организаций Петербурга, который станет площадкой для комплексной поддержки деятельности третьего сектора. Об этом сообщил комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Центр будет работать для представителей некоммерческого сектора, в том числе руководителей, волонтеров и активистов. Желающие получат бесплатную консультацию по ведению общественной деятельности, бухгалтерского аудита и расскажут о юридических тонкостях работы в третьем секторе. Помимо этого специалисты помогут разработать дизайн и лендиговый сайт, реализовать социальные проекты, предоставят фото и видеосъемку и многое другое.

Также в центре будут проходить встречи с представителями общественных организаций, бизнеса, СМИ и государственной власти в целях налаживания совместного взаимодействия.

Предполагается, что благодаря совместной работе специалистов, некоммерческий сектор будет устойчиво развиваться.

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Фото: Pixabay