В Доме журналистов прошла встреча с исполнительным директором Ассоциации выпускников СПБГУ Александром Архиповым

В ходе мероприятия он рассказал о достижениях организации и планах на будущее. Так, за 6 лет существования членами ассоциации стали 8000 выпускников старейшего вуза страны.

В четверг, 24 сентября, в Доме журналистов в рамках проекта "Мысли о смыслах" прошла встреча с исполнительным директором Ассоциации выпускников СПБГУ Александром Архиповым. Автором проекта и ведущей встречи стала арт-директор ДомЖура Ирина Иванова. В виде главного вопроса мероприятия была сформулирована тема — "Кому нужны ассоциации выпускников?".

Александр Архипов рассказал, что в этом году, несмотря на все коронавирусные ограничения, количество активных участников сообщества выпускников достигло цифры в восемь тысяч человек.

Я бы выделил внутри этого неоднородного сообщества 3 типа людей, которые приходят в нашу ассоциацию. Во-первых, это люди, которые ищут что-то новое и полезное для себя. Знакомства, профессиональные контакты, партнеров по бизнесу: мы всегда рады таким людям, рады, когда видим, что отдельные универсанты встречаются на наших мероприятиях, а потом запускают вместе некий инновационный продукт. Второй тип людей, это те, кто испытывают сентиментальные чувства к своему прошлому и университетской жизнь. Это какие-то личные воспоминания, желание вернуться в родное здание, подняться на родную кафедру, увидеться со своими преподавателями. Третий тип, очень интересный, хочется верить, что их мы будем видеть чаще и чаще, это люди, которые готовы делиться знаниями и ресурсами, чтобы как-то менять жизнь к лучшему. Александр Архипов, исполнительный директор Ассоциаии выпускников СПБГУ

В самом университете при помощи Ассоциации осуществляется стипендиальная поддержка талантливых студентов, а также менторство.

Менторство, например, значительно переместилось в онлайн. Пандемия нас многому научила, потому что какие-то вещи, которые мы делали медленно и очно, сейчас мы научились делать быстро и дистанционно. К тому же онлайн - хорошая возможность выпуснкиам, живущим за рубежом, заниматься менторством для наших студентов. Александр Архипов, исполнительный директор Ассоциаии выпускников СПБГУ

Помимо этого, Ассоциация может похвастаться своей благотворной общественной деятельности, например, городским проектом – #вместослов ("Поддержка врачей Петербурга").

Мы ощутили, что в общении с универсантами нам необходимо расширять список тем, с которыми мы работаем. Не только вопросы науки и высшего образования. Так мы решили поговорить о вещах, которые касаются всех и каждого. Мы провели сбор средств для Больницы святого Георгия, где работает более 70 наших выпускников. Нам удалось собрать от более 600 жертвователей более 2 млн рублей средств, в виде денежных выплат и продуктов, которые были направлены на помощь врачам и больнице. Александр Архипов, исполнительный директор Ассоциаии выпускников СПБГУ

Уже в ближайшем будущем Ассоциация запустит конкурс для всех школьников Петербурга, посвященный сохранению культур и традиций русского языка.

Мы очень надеемся, что сможем провести весной будущего года реюнион, встречу наших выпускников. В этом году она не состоялась, хотя должна была пройти в Филармонии - планировалось замечательное мероприятие. Мы уже работаем над этим вопросом, чтобы весной следующего года собраться вновь. С точки зрения программной деятельности, мы придумали большой конкурс для школьников, посвященный сохранению культуры и традиций русского языка. Мы уже ищем спонсоров для этого меропрития, и должны запуститься будущей весной.

Александр Архипов, исполнительный директор Ассоциаии выпускников СПБГУ

В общении с Piter.TV Александр Архипов отметил, что встречи в стенах Дома журналиста в формате "офлайн-беседы" будут продолжаться и дальше.

Сейчас наступил такой момент, когда в нашу жизнь снова возвращаются "офлайн-форматы". Мы давно задумали цикл таких мероприятий с Домом журналиста. Я очень рад, что мы сегодня открыли этот сезон в стенах "Невского, 70". Мне кажется очень важно то, что мы вновь встречаемся: в жизни любого сообщества крайне важно живое общение и обмен опытом. И мы будем встречаться, будем проводить такие беседы, надеемся, эпидемеологическая обстановка позволит нам их проводить. Александр Архипов, исполнительный директор Ассоциаии выпускников СПБГУ

Стать членом Ассоциации выпускников СПБГУ может любой, кто закончил университет. Для этого достаточно пройти собеседование через электронную форму на сайте.

Фото: Piter.TV