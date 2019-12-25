Михаил Петров назначен на пост замруководителя администрации губернатора Петербурга

В Петербурге сменился первый заместитель руководителя администрации губернатора Петербурга. Им стал Михаил Петров. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

Ранее эту должность занимал Леонид Кулаков, однако сейчас его имя не значится в списке кадров администрации губернатора. Он был назначен 20 января 2020.

Михаил Петров получил образование в сфере юриспруденции, является кандидатом юридических наук. С 2005 года стал работать в Смольном в качестве советника вице-губернатора Петербурга ― руководителя администрации губернатора. Такую же должность занимал с 2011 по 2014 год. Также был судьей Уставного суда города.

Фото: Piter.TV