За время каникул полицейские "обратили внимание" на 468 школьников

Оперативники провели с подростками воспитательные беседы, а родителей привлекали к административной ответственности.

Сотрудники УТ МВД России по СЗФО подвели итоги профилактической операции "Каникулы". Правоохранительные органы старались предотвратить факты детского травматизма, а также предотвратили преступления, совершаемые несовершеннолетними.

В пресс-службе ведомства рассказали, что за время каникул инспекторским составом подразделений по делам несовершеннолетних Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу были замечены 468 подростков. Отмечается, что среди них 402 были пойманы за совершением административных правонарушений, 64 выбрали для прогулок объекты повышенной опасности и находились там без сопровождения взрослых.

В общей сложности в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их пра отправлено 387 административных материалов. Из них 118 составлены в отношении родителей, которые плохо исполняют обязанности по содержанию и воспитанию своих детей. 17 материалов направили на взрослых, которые совершили в отношении подростков противоправные действия.

Родители и законные представители выявленных несовершеннолетних привлечены к административной ответственности как за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей, так и за правонарушения, совершенные их чадами, пока не достигшими необходимого возраста, чтобы отвечать за свои проступки самостоятельно Пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО

Всех школьников отпустили домой после профилактической беседы. С собой им вручили памятки о мерах предосторожности.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что СК вышел на след группы подростков, нападающих за "неправильный шмот".

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