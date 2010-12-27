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В Петербурге задержали педофила, находящегося в международном розыске
Сегодня, 10:58
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nadiputintseva
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В Петербурге задержали педофила, находящегося в международном розыске

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В Ленобласти мигранта разыскивали больше полугода.

Гражданина Узбекистана, подозреваемого в педофилии, задержали в Ломоносове, сообщает 19 декабря АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что 27-летний мигрант был задержан в понедельник вечером на Центральной улице. Молодой человек находился в розыске МВД Каракалпакии по обвинению в половой связи с несовершеннолетней.

16 июня Амударьинским РОВД было возбуждено уголовное дело, но после побега педофила в Россию, его объявили в международный розыск.

Задержанного передадут правоохранительным органам Узбекистана.

 

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Теги: задержали педофила , международный розыск , новости спб , проишсетсвия
Категории: Происшествия Новости СПб

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