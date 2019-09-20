На месте работают пожарные и медики.

В пятницу, 20 сентября, в Красносельском районе автомобиль загорелся после столкновения с иномаркой. Очевидцы поделились видео происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения, 149. На месте работают пожарные и медики. О пострадавших никакой информации нет.

Пожарные залили всю дорогу пеной, стоят 2 реанимации отмечают очевидцы

На кадрах видно, что у машин имеются серьезные повреждения. Одну из машин от удара откинуло на газон.

Ранее мы сообщали о том, что автоледи перепутала газ и тормоз и влетела на детскую площадку на Бестужевской.

Видео:дтп и чп петербург/вк