  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:31
84
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Красносельском районе автомобиль загорелся после столкновения с иномаркой

0 0

На месте работают пожарные и медики.

В пятницу, 20 сентября, в Красносельском районе автомобиль загорелся после столкновения с иномаркой. Очевидцы поделились видео происшествия в соцсетях. 

Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения, 149. На месте работают пожарные и медики. О пострадавших никакой информации нет.

Пожарные залили всю дорогу пеной, стоят 2 реанимации

отмечают очевидцы

На кадрах видно, что у машин имеются серьезные повреждения. Одну из машин от удара откинуло на газон.

Ранее мы сообщали о том, что автоледи перепутала газ и тормоз и влетела на детскую площадку на Бестужевской.

Видео:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: дтп, новости спб, общество, проишсетсвия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии