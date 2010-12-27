Между машиной и горкой оказалась зажата коляска.

Днем 20 сентября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, автоледи перепутала газ и тормоз и влетела на детскую площадку на Бестужевской улице. В сети появились фотографии с места происшествия.

Инцидент произошел возле детской поликлиники №46. В этот момент на площадке гуляли дети. Однако никто из них не пострадал.

На снимках видно, что красная иномарка докатилась до горки и прижала детскую коляску. Ребенка в этот момент в ней не было.

Ранее мы писали, что за Ушаковской развязкой горела машина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб