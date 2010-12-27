  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автоледи перепутала газ и тормоз и влетела на детскую площадку на Бестужевской
Сегодня, 14:08
58
Alena_Zinovieva

Автоледи перепутала газ и тормоз и влетела на детскую площадку на Бестужевской

0 0

Между машиной и горкой оказалась зажата коляска.

Днем 20 сентября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, автоледи перепутала газ и тормоз и влетела на детскую площадку на Бестужевской улице. В сети появились фотографии с места происшествия.

Инцидент произошел возле детской поликлиники №46. В этот момент на площадке гуляли дети. Однако никто из них не пострадал.

На снимках видно, что красная иномарка докатилась до горки и прижала детскую коляску. Ребенка в этот момент в ней не было.

Ранее мы писали, что за Ушаковской развязкой горела машина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, женщины за рулем, перепутала газ и тормоз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии