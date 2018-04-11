СК вышел на след группы подростков, нападающих за "неправильный шмот"

В отношении нескольких возбуждены уголовные дела.

Полиция Санкт-Петербурга установила личности участников подростковой банды, избивающей своих сверстников. Об это 11 апреля сообщает пресс-служба городского Следственного комитета.

Отмечается, что не все хулиганы достигли возраста, после которого разрешено привлекать к уголовной ответственности. Однако в отношении банды, действующей по аналогичной схеме, уголовные дела возбудить удалось.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что банда подростов избивает школьников за неправильный, по их мнению, вкус в выборе одежды. Также они занимались разбоем и грабежом.

Видео: YouTube