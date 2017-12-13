В Петербурге возбудили дело после избиения подростков за "неправильный шмот"

Также проходит проверка школы №391.

Недавно в социальных сетях появились видеозаписи, на которых подростки избивают сверстников за "неправильную" одежду. В связи с чем в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила "Росбалту" официальный представитель прокуратуры Юлиана Алексеева.

Ранее местная жительница Горелово поделилась информацией с полицией о том, что видела избиение мальчика. На него накинулась толпа молодежи. Они повалили пострадавшего на землю.Один из участников банды бил его ногами по голове.

Алексеева напомнила, что прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Сегодня было возбуждено дело по признакам составов преступлений, в соответствии с ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ст. 116 УК РФ (побои).

Возбуждение дела — промежуточный итог, добавила Алексеева. Проверка школы № 391, где обучаются причастные к конфликту школьники, продолжается.

Видео: YouTube