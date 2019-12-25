В Калуге банда подростков из детдома крала и грабила из-за скуки

В Калуге под суд отправятся 7 подростков из социального приюта за кражи и грабежи.
Летом прошлого года банда подростков, 6 юношей и девушка, совершили 14 краж в Калуге и населенных пунктах Дзержинского района. Подростки украли 19 мобильных телефонов, а также воровали алкоголь и сигареты, духи, деньги, аккумуляторные батареи. Один из несовершеннолетних совершил грабеж, открыто похитив женскую сумку с деньгами у жительницы Кондрова.
Вскоре банда была поймана. Они находились по подписке о невыезде и надлежащем поведении. Однако, двое из них продолжали осуществлять противоправную деятельность, поэтому были отправлены под стражу.
На данный момент уголовное дело в отношении 7 несовершеннолетних завершено и с утвердительным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время допросов они признались, что крали из-за скуки.
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Фото:Piter.TV
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