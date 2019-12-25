Появились подробности убийства 24-летней девушки в Тверской области

Девушку искали с 13 июля.

В Тверской области расследуются убийство 24-летней девушки.

Региональные следственные органы СКР по Тверской области сообщили подробности убийства 24-летней жительницы Твери. 13 июля в правоохранительные органы поступило заявление от женщины о пропаже дочери, которая недавно выехала в поселок Оленино. В полиции сразу заподозрили убийство, и было возбуждено уголовное дело.

в ходе проверочных мероприятий было установлено отсутствие объективных данных, свидетельствующих о ее намерении покинуть место своего нахождения​ и не сообщать о себе, и ранее подобных фактов не имелось, обстоятельства предшествующие ее исчезновению указывали о возможном совершении в отношении девушки преступления, повлекшего ее смерть СУ СК РФ по Тверской области

В ходе расследования уголовного дела был установлен 25-летний друг девушки, который последним видел пропавшую. Изначально молодой человек заявил о своей непричастности к исчезновению подруги. Поиски девушки не прекращались ни на минуту силами правоохранителей и волонтерами поискового отряда, а также местными жителями.

16 июля благодаря совместной и слаженной работе в лесном массиве в 2,5 км от села Татево Оленинского района Тверской области было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ СУ СК РФ по Тверской области

Вскоре был задержан парень, которого все же заподозрили в убийстве подруги. Как удалось установить, вечером 12 июля девушка с парнем на его машине выехали в сторону лесополосы за пределами Оленино. Между парой произошла ссора, в ходе которой молодой человек нанес множественные удары отверткой в грудь подруге, после чего стал душить. После содеянного, чтобы скрыть следы убийства, молодой человек раздел девушку, ее вещи раскидал в лесу, а тело запрятал в лесополосе.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: pixabay