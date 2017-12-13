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В Петербурге задержаны злоумышленники, которые стреляли в кассира "Дикси"
Сегодня, 14:59
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Shdaria
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В Петербурге задержаны злоумышленники, которые стреляли в кассира "Дикси"

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Злоумышленники, которые ранили кассира "Дикси" задержаны правоохранительными органами.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции смогли задержать преступников, которые стреляли в кассира сетевого магазина "Дикси". Напомним, что в петербургском "Дикси" была перестрелка 12 февраля около 20.00..

Известно, что двое посетителей магазина попытались украсть алкоголь. Это заметил кассир и хотел остановить злоумышленников, но в ответ 22-летний сотрудник магазина получил огнестрельное ранение в ногу, а нападавшие – скрылись. Спустя некоторое время мужчины были задержаны полицией.

Пресс-служба ГК "Дикси" отмечает, что в настоящее время раненый сотрудник магазина находится на лечении в Мариинской больнице.  Кроме того, известная сеть магазинов окажет пострадавшему необходимую помощь в лечении и реабилитации, а также содействие полиции в расследовании преступления.

 

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Теги: дикси , новости петербург , новости спб , перестрелка в дикси , петербург , проишсетсвия
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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