В петербургском "Дикси" была перестрелка

В продуктовом магазине Петербурга 12 февраля разгорелся конфликт, в результате которого мужчина получил огнестрельное ранение.

В магазине Санкт-Петербурга произошла перестрелка из-за конфликта между посетителями и кассиром-контролером. В настоящее время сотрулникии правоохранительных органов разыскивают дебоширов.

Инцидент произошел вечером 12 февраля по адресу: набережная Фонтанки, 77, в магазине "Дикси". Там возникла ссора между двумя покупателями и 22-летним кассиром. В результате один из недовольных совершил выстрел в ногу сотрудника магазина из огнестрельного оружия, после проделанного злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу.

Известно, что нападвшие выглядили примерно на 35 лет, мужчины были одеты в синие джинсы, оба среднего роста - 175 и 180 см, также оба в куртках - желтой и темно-синей. Кроме того, отмечается, что один из преступников носит очки.