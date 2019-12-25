За выходные в Петербурге число школьных классов на карантине выросло до 153

А вот количество групп в детсадах, находящихся на карантине, уменьшилось.

За прошедшие выходные количество классов, ушедших на карантин из-за случаев коронавируса и ОРВИ, увеличилось. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на комитет по образованию.

Так, на данный момент на дистанционном обучении 153 класса в 75 школах – это 0,75% от общего числа классов в городе. Напомним, что в пятницу количество классов было равно 125 в 66 школах.

А вот количество групп в детских садах на карантине уменьшилось. Теперь насчитывается всего 11 групп. На смешанное обучение по заявлению родителей перешли 13 701 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге школа выплатит ребенку 40 тыс. рублей за перелом руки во время тренировки.

Фото: Piter.TV