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За выходные в Петербурге число школьных классов на карантине выросло до 153
Сегодня, 19:39
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smirenny

За выходные в Петербурге число школьных классов на карантине выросло до 153

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А вот количество групп в детсадах, находящихся на карантине, уменьшилось.

За прошедшие выходные количество классов, ушедших на карантин из-за случаев коронавируса и ОРВИ, увеличилось. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на комитет по образованию.

Так, на данный момент на дистанционном обучении 153 класса в 75 школах – это 0,75% от общего числа классов в городе. Напомним, что в пятницу количество классов было равно 125 в 66 школах. 

А вот количество групп в детских садах на карантине уменьшилось. Теперь насчитывается всего 11 групп. На смешанное обучение по заявлению родителей перешли 13 701 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге школа выплатит ребенку 40 тыс. рублей за перелом руки во время тренировки.

Фото: Piter.TV

Теги: карантин, ушли на карантин, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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