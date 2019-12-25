В Петербурге школа выплатит ребенку 40 тыс. рублей за перелом руки во время тренировки

Изначально женщина оценила свой ущерб в 150 тысяч рублей.

В понедельник, 30 ноября, Красносельский районный суд Петербурга вынес решение по иску Марии Шумейко к школе №291. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Инцидент произошел 7 декабря 2019 года. Сын Марии Шумейко пришел на платную тренировку по дзюдо, во время занятия мальчик подскользнулся и упал на левую руку, получив перелом.

Изначально женщина оценила свой ущерб в 150 тысяч рублей, а моральный вред сына – в 250 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск, но частично. В итоге Марии выплатят 10 тысяч и 40 тысяч в пользу её сына.

Более того, специалисту по охране труда в школе №291 объявлен выговор. Полы в спортивном зале теперь обрабатываются противоскользящим покрытием.

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