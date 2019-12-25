"Ленавтодор" получил от автомобилистов 37 заявок на минувших выходных

Жалобы принимают диспетчеры горячей линии по номеру 8(812) 251-42-84.

За минувшие выходные в Ленобласти очистили от снега почти 30 тысяч километров дорог. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству региона.

Отмечается, что суббота и воскресенье стали самыми снежными за последние несколько лет. Региональные трассы убирали более 400 единиц техники. На горячую линию "Ленавтодора" (8(812) 251-42-84) поступило 37 заявок от автомобилистов. Больше всего — от водителей из Всеволожского района.

На этой неделе морозы не планируют уходить. Местами возможна метель и гололедица. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть аккуратными на дороге, а также пропускать спецтехнику.

Фото: Piter.TV