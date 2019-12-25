На севере Ленобласти 28 декабря похолодает до -23 градусов

На дорогах гололедица.

В Ленобласти во вторник, 28 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдёт небольшой снег. Ночью ожидается западный, юго-западный, днём юго-западный, южный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -18..-13 градусов, местами на севере до -23 градусов. Днем станет немного теплее, термометр будет показывать -10..-5, на западе местами -3 градуса. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv