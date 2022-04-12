За выходные сотрудники ГИБДД задержали в Петербурге более 250 пьяных водителей

Часть нарушителей уже ранее привлекалась к ответственности.

Сотрудники ГИБДД поймали в результате рейда 264 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Рейд "Нетрезвый водитель" прошел на минувших выходных, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

18 задержанных водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. В отношении их возбудили уголовные дела.

В Госавтоинспекции напомнили, что за езду в нетрезвом виде или передачу своей машины лицу, находящемуся в состоянии опьянения, грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения ответственность сменяется на уголовную.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Парголово задержан мужчина, стрелявший в сотрудника автосалона.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО