Сейчас дорожники сфокусировались на второстепенных улицах.

В понедельник, 9 декабря, стало известно, что в выходные с улиц Петербурга вывезли 4 тысячи кубометров грязного снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Как оказлось, за субботу и воскресенье выпало 4 сантиметра мокрого снега. Для уборки улиц ведомство задействовало 750 единиц техники и 1024 рабочих.

Отмечается, что сегодня коммунальщики уделят особое внимание уборке второстепенных улиц.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник утром в Петербурге образовались шестибалльные пробки.

Фото:Piter.TV