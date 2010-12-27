В понедельник утром в Петербурге образовались шестибалльные пробки

По данным "Яндекс. Карты" самая длинная пробка (6,5 километров) образовалась на КАД.

Несмотря на осадки, загруженность на дорогах Петербурга 9 декабря не превысила обычную норму, несколько часов назад на дорогах было 6 баллов, на данный момент – 3 балла.

По данным "Яндекс. Карты" самая длинная пробка (6,5 километров) образовалась на КАД. Утром был затруднён проезд по проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Ленинскому и Витебскому проспектам (по 8 баллов).

В это же время на проспекте Славы и Народной улице к Московскому было 5 баллов, что на 2 балла ниже обычного.

Фото: Piter.TV