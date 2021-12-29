За выходные "Карамору" Козловского посмотрели на START около 200 тысяч зрителей

Сериал стал лидером сервиса по всем метрикам.

Онлайн-кинотеатр START опубликовал статистику серила "Карамора" Данилы Козловского. По данным стрим-сервиса, за выходные картину посмотрели около 200 тысяч зрителей.

В статистику попали только официальные просмотры START. О количестве пиратских просмотров информации нет.

В онлайн-кинотеатре отметили, что "Карамора" стала лидером сервиса по всем метрикам: пользователи, просмотры, привлечение новых пользователей.

Премьера состоялась 20 января. История рассказывает о реально существовавших и вымышленных персонажах, которые определили альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, объявляет войну тайной организации, виновной в смерти его возлюбленной и близких друзей.

Ранее мы писали, что актер Джеймс Нортон представил в Петербурге фильм "Один на один".

Видео: YouTube / START