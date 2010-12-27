Михаил Цакунов стал фигурантом уголовного дела за нападение на полицейского во время митинга "Он вам не царь"

Оппозиционер обвиняется в нападении на представителя закона около Зимнего Дворца.

В Следственном комитете Центрального района возбудили уголовное дело в отношении участника митинга Алексея Навального "Он вам не царь". Обвинение предъявлено 25-летнему Михаилу Цакунову, который по версии полиции, нанес как минимум один удар по лицу оперативника. Своими действиями активист выбил зуб представителю закона.

Петербуржца задержали за физическое насилие над представителем закона. Во время проведения акции протеста 5 мая у Зимнего дворца, оппозиционер ударил кулаком патрульно-постового.

Изначально Цакунову назначили меру пресечения подписку о невыезде. Однако, после проведенной ночи в 28 отделении полиции, задержанный не был отпущен домой. Его сразу же перевезли в Куйбышевский районный суд. Там ему постановили выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. После этого петербуржца вернули в отдел, где планируется провести допрос.

Напомним, что всего в Петербурге на митинг, созванный Алексеем Навальным, вышло более двух тысяч человек. Из них задержаны полицией оказалось 200 участников шествия.

Фото: Piter.tv

