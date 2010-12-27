Сторонника Навального задержали за выбитый зуб полицейского

На митинге 5 мая был задержан сторонник Алексея Навального, которого подозревают в том, что он выбил полицейскому зуб.

На митинге 5 мая был задержан сторонник Алексея Навального, которого подозревают в том, что он выбил полицейскому зуб. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на "Открытую Россию".

Объектом внимания полиции стал 25-летний Михаил Цуканов. Молодого человека задержали во время митинга и доставили в 28 отделение полиции. В отношении него может быть заведено уголовное дело по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В качестве защитника интересы оппозиционера будет представлять адвокат "Открытой России".

Ранее мы сообщали, что у Зимнего дворца задержали подростков-участников митинга.

Напоминаем, 5 мая в разных городах России проходил митинг Алексея Навального. В некоторых городах, в частности, в Санкт-Петербурге, акции протеста не были согласованы с властями. Всего на улицы и площади Петербурга вышло 3000 человек. В отделениях полиции оказалось около 200 протестующих.