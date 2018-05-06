Видео: как проходили задержания 5 мая в Петербурге

В субботу, 5 мая в разных городах России прошли митинги сторонников Алексея Навального. В результате акции были задержаны более 1000 человек. Видео по данной тематике можно посмотреть в нашем материале.

В субботу, 5 мая в разных городах страны прошли митинги сторонников Алексея Навального. В результате акции протеста были задержаны около 1000 человек.

Митинги были запланированы в 90 городах и в большинстве своём не санкционированы. Самые масштабные задержания прошли в Москве (более 500 человек), Санкт-Петербурге (около 200 человек), Челябинске (164 человека) и Якутске (75 человек).

В некоторых городах задержания были достаточно жесткими. Так, в Москве жестко задерживали школьников, взрослых граждан и журналистов. Также были задержаны координаторы штаба Навального в Томске и Кемерово, волонтер штаба в Челябинске, координатов московского штаба. Задержали и самого Алексея Навального.

В Петербурге в руки правоохранителей попали около 180 человек. Сначала митинг проходил спокойно, в Александровском саду (Дворцовая площадь была заблокирована военными и полицией), затем протестующие разбрелись по Невскому проспекту и Гороховой улице. Митингующие выкрикивали лозунги, размахивали плакатами, кто-то даже успевал конфликтовать с полицией. У Зимнего дворца были задержаны подростки.



По словам очевидцев, полиция даже сгоняла протестующих в метро и запирала двери на вход и выход.

По данным "Эхо Москвы", в ходе митинга в Петербурге была ранена участница акции. О ее состоянии не сообщается.

Активисты движения "Весна" также попались в руки полиции.