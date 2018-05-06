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Видео: как проходили задержания 5 мая в Петербурге

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В субботу, 5 мая в разных городах России прошли митинги сторонников Алексея Навального. В результате акции были задержаны более 1000 человек. Видео по данной тематике можно посмотреть в нашем материале.

В субботу, 5 мая в разных городах страны прошли митинги сторонников Алексея Навального. В результате акции протеста были задержаны около 1000 человек. 

 

Митинги были запланированы в 90 городах и в большинстве своём не санкционированы. Самые масштабные задержания прошли в Москве (более 500 человек), Санкт-Петербурге (около 200 человек), Челябинске (164 человека) и Якутске (75 человек). 

В некоторых городах задержания были достаточно жесткими. Так, в Москве жестко задерживали школьников, взрослых граждан и журналистов. Также были задержаны координаторы штаба Навального в Томске и Кемерово, волонтер штаба в Челябинске, координатов московского штаба. Задержали и самого Алексея Навального. 

 

 В Петербурге в руки правоохранителей попали около 180 человек. Сначала митинг проходил спокойно, в Александровском саду (Дворцовая площадь была заблокирована военными и полицией), затем протестующие разбрелись по Невскому проспекту и Гороховой улице. Митингующие выкрикивали лозунги, размахивали плакатами, кто-то даже успевал конфликтовать с полицией. У Зимнего дворца были задержаны подростки.
 

По словам очевидцев, полиция даже сгоняла протестующих в метро и запирала двери на вход и выход. 

По данным "Эхо Москвы", в ходе митинга в Петербурге была ранена участница акции. О ее состоянии не сообщается. 

Активисты движения "Весна" также попались в руки полиции. 

Теги: митинг 5 мая , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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