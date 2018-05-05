Перекрытый центр Петербурга расстроил горожан и туристов

В субботу, 5 мая в центре Петербурга прошли сразу три мероприятия: фестиваль байкеров, репетиция Парада Победы и митинг сторонников Алексея Навального. Канал Piter.tv поинтересовался у петербуржцев и гостей города, как они относятся к блокировке Дворцовой площади военными и полицией

Сразу три мероприятия прошли 5 мая в центре Северной столицы. В 12.00 на Дворцовую площадь съехались байкеры на открытие мотосезона, а после 14.00 здесь репетировали Парад Победы. Сторонников Алексея Навального, как и тех, кто решил просто прогуляться, на площадь не пустили.

Канал Piter.tv опросил горожан и туристов, которые в этот день оказались рядом с Дворцовой площадью. По мнению большинства респондентов, совмещение мероприятий - плохая идея.

Некоторые опрошенные пришли исключительно на акцию протеста и искренне расстроились перекрытием Дворцовой площади. Туристы были шокированы происходящим: "Из-за происходящего полицейские могут подумать, что я пришла на митинг и забрать меня" - делится одна из интервьюируемых.



Некоторых респондентов ситуация не задела. По словам одного из них, местное население имеет право выражать свою позицию на площадях города. Многие пришли посмотреть репетицию Парада Победы, но из-за военных, спецтехники и митинга это оказалось невозможно.



"Конечно они мешают, не пройти, не посмотреть, как люди к параду готовятся" - говорит один из опрошенных.



Подробности в репортаже Piter.tv.