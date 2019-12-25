За венгерского защитника "Фенербахче" Атиллу Солои "Зенит" предложил 14 млн евро

В прошлом сезоне спортсмену удалось забить один мяч и сделать две голевые передачи в 42 матчах.

"Зенит" готов заплатить 14 млн евро за венгерского защитника "Фенербахче" Атиллу Солои. Об этом сообщили в As Marca.

Известно, что футболисту 24 года. За "Фенербахче" он играет с с января 2021 года. В прошлом сезоне спортсмену удалось забить один мяч и сделать две голевые передачи в 42 матчах.

Известно, что в игроке заинтересованы еще пять клубов. Так, на него претендуют английские "Фулхэм" и "Ноттингем Форест", итальянский "Торино", португальский "Порту" и голландский "Аякс".

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