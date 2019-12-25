  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За венгерского защитника "Фенербахче" Атиллу Солои "Зенит" предложил 14 млн евро
Сегодня, 14:52
99
mapero Добавить в Яндекс.Новости

За венгерского защитника "Фенербахче" Атиллу Солои "Зенит" предложил 14 млн евро

0 0

В прошлом сезоне спортсмену удалось забить один мяч и сделать две голевые передачи в 42 матчах. 

"Зенит" готов заплатить 14 млн евро за венгерского защитника "Фенербахче" Атиллу Солои. Об этом сообщили в As Marca.

Известно, что футболисту 24 года. За  "Фенербахче" он играет с  с января 2021 года. В прошлом сезоне спортсмену удалось забить один мяч и сделать две голевые передачи в 42 матчах. 

Известно, что в игроке заинтересованы еще пять клубов. Так, на него претендуют английские "Фулхэм" и "Ноттингем Форест", итальянский "Торино", португальский "Порту" и голландский "Аякс".

Ранее на Piter.tv: Вендел может уйти из "Зенита".

Фото:  pixabay.com

Теги: атиллу солои, зенит, фенербахче, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии