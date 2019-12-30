Участники массовой драки на Заставской заплатят тысячу рублей

Мужчины решили присоединиться к драке, которая началась у заведения в Московском районе Петербурга.

Московский районный суд Петербурга оштрафовал 9 мужчин за мелкое хулиганство. Петербуржцы устроили драку на Заставской улице 23 января 2020, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Как было установлено, вечером мужчины нарушали общественный порядок. Драка сопровождалась громкими криками и нецензурной бранью. Участники конфликта проигнорировали требование капитана полиции. Правоохранителю пришлось применить физическую силу и спецсредства ограничения подвижности, чтобы утихомирить нарушителей.

Фигуранты дела признали свою вину. Они рассказали о том, что во время корпоративного вечера решили принять участие в массовой драке, которая произошла рядом с заведением. Мужчины находились под действием спиртного.

Суд назначил всем наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский спа-салон оштрафовали из-за тайцев-нелегалов.

Фото: Piter.TV