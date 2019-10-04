За удар ножом в грудь грабитель заплатит петербуржцу почти 400 тысяч рублей

На случайного прохожего в компании людей злоумышленник напал беспричинно.

Прокуратура Выборгского района поддержала обвинение Эльдара Кербута, признанного виновным в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 21 февраля.

Как выяснил суд, в июле 2018 года Кербут гулял ночью по проспекту Художников и начал приставать к компании молодых людей, навязываясь на конфликт. Решив наживиться на случайных прохожих, он ударил ножом в грудь одного мужчину из компании и забрал его телефон. Кербут забрал нож и скрылся, оставив пострадавшего истекать кровью.

В суде мужчина не признавал свою вину, но был приговорен к трем годам в исправительной колонии и штрафу в 10 тысяч рублей. Кроме того, грабитель обязан выплатить пострадавшему мужчине почти 400 тысяч рублей моральной компенсации.

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