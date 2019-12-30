Пьяного петербуржца оштрафовали на 100 тысяч рублей за пощечину полицейскому

Нетрезвый мужчина разгуливал по торговому центру и отказался идти в отдел полиции.

Нетрезвый посетитель торгового центра "Чкаловский", ударивший полицейского в ответ на требование пройти в отдел полиции, оштрафован на 100 тысяч рублей. Об этом 27 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В середине января пьяный Горбенко разгуливал по ТЦ на Большой Разночинной улице, нарушая общественный порядок. Патрулирующий торговый центр полицейский потребовал от петербуржца пройти с ним в местный отдел полиции, чтобы установить его личность и составить административный протокол. Недовольный Горбенко в присутствии посторонних матом оскорбил стража порядка, после чего дал ему пощечину.

В суде Горбенко полностью признал вину, суд, учитывая пребывание мужчины под стражей в течение месяца, постановил назначить ему штраф не в 130, а в 100 тысяч рублей. Горбенко освободили в зале суда.

Ранее в Петербурге осудили водителя, устроившего "пьяное" ДТП в Петроградском районе.

Фото: Piter.TV