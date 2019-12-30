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В Петербурге осудили водителя, устроившего "пьяное" ДТП в Петроградском районе
Сегодня, 14:52
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге осудили водителя, устроившего "пьяное" ДТП в Петроградском районе

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Петербуржца отправили в колонию на три года. 

В понедельник, 27 января, Петроградский районный суд вынес приговор в отношении Ивана Войткевича, который устроил "пьяное" ДТП на набережной Мартынова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Авария произошла 4 июля прошло года. Известно, что Иван Войткевич аходясь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и в итоге столкнулся с мотоциклистом. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Петербуржца отправили в колонию на три года и лишили водительских прав.

Ранее мы сообщали о том, что столкновение маршрутки и иномарки заблокировало движение трамваев на Луначарского.

Фото:pixabay

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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