В Петербурге осудили водителя, устроившего "пьяное" ДТП в Петроградском районе

Петербуржца отправили в колонию на три года.

В понедельник, 27 января, Петроградский районный суд вынес приговор в отношении Ивана Войткевича, который устроил "пьяное" ДТП на набережной Мартынова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Авария произошла 4 июля прошло года. Известно, что Иван Войткевич аходясь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и в итоге столкнулся с мотоциклистом. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Петербуржца отправили в колонию на три года и лишили водительских прав.

Ранее мы сообщали о том, что столкновение маршрутки и иномарки заблокировало движение трамваев на Луначарского.

Фото:pixabay