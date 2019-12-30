Столкновение маршрутки и иномарки заблокировало движение трамваев на Луначарского

Рабочее утро 27 января для многих петербуржцев наверняка началось с опоздания на работу: ДТП на пересечении улицы Есенина и проспекта Луначарского остановило трамваи. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
Около девяти часов утра маршрутка влетела в "Хендай Солярис", иномарке сильно помяло заднюю часть. О пострадавших не сообщалось. В столкновении петербуржцы обвинили гололед и предположили, что водитель маршрутки не позаботился о смене резины на колесах транспортного средства.
Ранее мы рассказывали, что BMW провалился в яму на Дальневосточном проспекте.
Фото: Андрюха Михайлов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
Обсуждение ( 0 )