BMW провалился в яму на Дальневосточном проспекте

В Невском районе Петербурга иномарка провалилась в участок дороги, который ремонтировали рабочие. Об инциденте сообщили местные жители. Они выложили в социальные сети фотографию с последствиями ДТП. Свидетель объяснил, что заметил провалившуюся иномарку вечером 26 января на Дальневосточном проспекте. Пострадала машина марки BMW.

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На данный момент информация об аварии отсутствует. Известно, что на неопределенное время транспортное средство застыло на переднем колесе около ограждения ремонтной службы.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Андрей Цейслер

