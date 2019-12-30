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BMW провалился в яму на Дальневосточном проспекте
Сегодня, 6:24
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lesjasap

BMW провалился в яму на Дальневосточном проспекте

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В Невском районе Петербурга иномарка провалилась в участок дороги, который ремонтировали рабочие. Об инциденте сообщили местные жители. Они выложили в социальные сети фотографию с последствиями ДТП. Свидетель объяснил, что заметил провалившуюся иномарку вечером 26 января на Дальневосточном проспекте. Пострадала машина марки BMW.

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На данный момент информация об аварии отсутствует. Известно, что на неопределенное время транспортное средство застыло на переднем колесе около ограждения ремонтной службы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ДТП на трассе "Кола" пострадали трое.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Андрей Цейслер
 

Теги: bmw, дальневосточный проспект
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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