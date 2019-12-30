В ДТП на трассе "Кола" пострадали трое

Столкнулись "Тайота" и "БМВ".

Около часа дня 26 января на 154 километре трасса "Кола" произошло ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО.

В лобовом столкновении "Тайоты" и "БМВ" пострадали трое: два пассажира "БМВ" и 47-летний водитель "Тайоты". Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу города Волхов. Известно, что за рулем "немца" был молодой человек 20 лет.

Причины аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в Лужском районе "Лада" столкнулась с двумя фурами.

Фото: "Вконтакте" / "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".