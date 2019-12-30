В ДТП на трассе "Кола" пострадали трое

Около часа дня 26 января на 154 километре трасса "Кола" произошло ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО.
В лобовом столкновении "Тайоты" и "БМВ" пострадали трое: два пассажира "БМВ" и 47-летний водитель "Тайоты". Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу города Волхов. Известно, что за рулем "немца" был молодой человек 20 лет.
Причины аварии выясняются.
Ранее мы писали, что в Лужском районе "Лада" столкнулась с двумя фурами.
Фото: "Вконтакте" / "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".
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