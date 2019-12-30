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В ДТП на трассе "Кола" пострадали трое
Сегодня, 21:19
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arteliseev

В ДТП на трассе "Кола" пострадали трое

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Столкнулись "Тайота" и "БМВ".

Около часа дня 26 января на 154 километре трасса "Кола" произошло ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО. 

В лобовом столкновении "Тайоты" и "БМВ" пострадали трое: два пассажира "БМВ" и 47-летний водитель "Тайоты". Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу города Волхов. Известно, что за рулем "немца" был молодой человек 20 лет.

Причины аварии выясняются. 

Ранее мы писали, что в Лужском районе "Лада" столкнулась с двумя фурами. 

Фото: "Вконтакте" / "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

Теги: трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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