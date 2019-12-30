В Лужском районе "Лада" столкнулась с двумя фурами

Водитель "Лады" погиб.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Леноблатси, примерно в 15:30 дня 26 января на трассе "Санкт-Петербург — Псков" произошло ДТП на 146 километре.

Как сообщает сотрудник полиции, водитель "ВАЗ 2111" по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с первым "КамАЗом". Он поехал дальше, где в лобовую столкнулся со второй фурой. 56-летний мужчина за рулем "Лады" погиб на месте.

На видео и фото, которыми поделились петербуржцы в соцсетях, видно, что от "ВАЗа" остался металлолом.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП на Кубинской улице госпитализирован мужчина в тяжелом состоянии.

Видео: "Вконтакте" / "Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга".