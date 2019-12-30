В результате ДТП на Кубинской улице госпитализирован мужчина в тяжелом состоянии

Врачи борются за жизнь водителя.

ДТП произошло приблизительно в 9:30 утра 26 января у дома №84 по Кубинской улице. Столкнулись "Шкода Октавия" и "Ауди А6". Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО.

В результате ДТП пострадал 50-летний водитель "Шкоды". Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Очевидцы поделились видео с места происшествия. Петербуржцы утверждают, что место "бедовое" и на нем часто сталкиваются авто.

Ранее мы сообщали, что полиция нашла каршеринг с трупом в багажнике.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".