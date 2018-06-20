В Петербурге осудили мужчину, который застрелил родного брата

Пострадавший скончался в больнице из-за серьезного повреждения мозга.

Суд Приморского района Петербурга вынес свой приговор в отношении мужчины, который в июле 2018 года застрелил родного брата. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире дома на Богатырском проспекте. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда совершал преступление. Из-за неприязненных отношений с родственником, у него возник умысел на убийство. Мужчина взял в руки травматический пистолет и выстрелил из него в голову брата.

Пострадавшего госпитализировали в ГБУЗ Городская больница № 3. Из-за сильного повреждения мозга его не удалось спасти.

Суд признал подсудимого виновным по статье "Убийство" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV