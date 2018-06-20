После взрыва гранаты в Колпино возбудили уголовное дело

В результате инцидента один человек погиб, другой сильно травмировался.

После взрыва гранаты в квартире дома №39 на бульваре Трудящихся в Колпино было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу.

Инцидент произошел в понедельник, 15 апреля. 50-летний отец и его 19-летний сын привезли гранату с дачи. Во время распития спиртных напитков мужчины решили разобрать снаряд, чтобы проверить, является ли он учебным. В результате произошел взрыв. Отец погиб на месте происшествия, а юноше оторвало часть ноги.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются подробности случившегося.

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Фото: Piter.TV