Мужчина погиб в результате взрыва в квартире в Колпино

Жильцы попытались разобрать боеприпас, который они привезли с дачи из Ленобласти.

В понедельник, 15 апреля, в Колпинском районе Санкт-Петербурга в одной из квартир взорвался боеприпас. Об этом сообщили городские СМИ.

Как стало известно, инцидент случился в доме 39 на бульваре Трудящихся. После взрыва из здания эвакуировали десять человек. По информации СМИ трагедия случилась из-за попытки жильцов разобрать боеприпас, который они привезли с дачи из Ленобласти. В результате взрыва погиб один мужчина, его сын был госпитализирован.

По факту происшествия проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV: В Пушкинском доме мужчина избил двух женщин

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"