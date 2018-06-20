В Пушкинском доме мужчина избил двух женщин

Сотрудники полиции задержали драчуна.

В Пушкинском доме пьяный мужчина напал на двух женщин и нанес им тяжелые травмы. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на замдиректора организации.

Как стало известно, неадекватный гражданин ворвался в здание Пушкинского дома в поисках некой "Кати". Проигнорировав вахтера, дебошир вбежал на второй этаж и напал на двух сотрудниц. В результате обе пострадавшие получили сотрясение мозга, у одной также диагностирован перелом ноги. Помимо этого травмы получил мужчина, который пытался заступиться за женщин.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали драчуна. На него оформили протокол по мелкому административному хулиганству. Проводится проверка.

Известно, что за некоторое время до визита в Пушкинский дом мужчина приставал к сотруднице организации и просил дать ему позвонить. На свою просьбу он получил решительный отказ.

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Фото: Piter.TV