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В Пушкинском доме мужчина избил двух женщин
Сегодня, 16:14
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Rybka123

В Пушкинском доме мужчина избил двух женщин

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Сотрудники полиции задержали драчуна.

В Пушкинском доме пьяный мужчина напал на двух женщин и нанес им тяжелые травмы. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на замдиректора организации.

Как стало известно, неадекватный гражданин ворвался в здание Пушкинского дома в поисках некой "Кати". Проигнорировав вахтера, дебошир вбежал на второй этаж и напал на двух сотрудниц. В результате обе пострадавшие получили сотрясение мозга, у одной также диагностирован перелом ноги. Помимо этого травмы получил мужчина, который пытался заступиться за женщин.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали драчуна. На него оформили протокол по мелкому административному хулиганству. Проводится проверка.

Известно, что за некоторое время до визита в Пушкинский дом мужчина приставал к сотруднице организации и просил дать ему позвонить. На свою просьбу он получил решительный отказ.

Ранее на Piter.TVВ Петербурге проводится проверка после гибели женщины на ж/д путях
Фото: Piter.TV

Теги: пушкинский дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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