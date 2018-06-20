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В Петербурге проводится проверка после гибели женщины на ж/д путях
Сегодня, 15:49
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Alena_Zinovieva

В Петербурге проводится проверка после гибели женщины на ж/д путях

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Пострадавшая попала под электропоезд.

Транспортная прокуратура Петербурга начала проверку после гибели женщины на железнодорожных путях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 14 апреля около 14:30 возле ж/д станции "Павловск". Женщина переходила через пути, когда на нее наехал электропоезд. В результате пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

Машинист электропоезда пытался экстренно затормозить, однако предотвратить столкновение с женщиной не удалось. В настоящий момент стражи порядка провели первичное расследование.

Ранее мы писали, что фура переехала мужчину на Старо-Петергофском шоссе.

Фото: Piter.TV

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Теги: гибель женщины, попала под поезд, столкновение с электропоездом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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