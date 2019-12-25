На "Старой деревне" девушка погибла под колесами поезда

Погибшая пыталась перебежать пути перед составом.

Днем 15 сентября в Приморском районе Петербурга произошла трагедия. На станции "Старая деревня" под колеса электрички попала молодая девушка. Об этом сообщил портал "Мегаполис".

По словам очевидцев, девушка пыталась перебежать пути перед движущимся составом. В ушах у нее были наушники, поэтому она не заметила электричку. В результате девушка упала на рельсы прямо под колеса поезда. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Аналогичный случай произошел несколькими часами ранее в Пушкине. Вторая пострадавшая также не выжила.

Фото: "Мегаполис"