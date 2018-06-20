Видео: фура переехала мужчину на Старо-Петергофском шоссе

Пострадавший погиб на месте происшествия.

Днем 9 апреля на перекрестке между Рижским проспектом и Старо-Петергофским шоссе произошла авария. По словам очевидцев, под колеса фуры попал мужчина 1960 года рождения. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

ДТП произошло около 12:15. Фура, за рулем которой был водитель 1964 года рождения, наехала на человека вне зоны пешеходного перехода. Мужчина скончался на месте происшествия. На записи можно увидеть лежащего на асфальте пострадавшего, тело которого закрыли плотной тканью.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. По факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Видео: Piter.TV