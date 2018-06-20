Видео: на улице Степана Разина грузовик завалился на иномарки

Большегруз повредил две машины.

Днем 8 апреля в Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария. На улице Степана Разина грузовик завалился на два автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Под грузовым автомобилем оказались две иномарки: Renault Logan, вторую очевидцы не смогли разглядеть. На записи видно, что машины оказались расплющенными. О причинах случившегося ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что в аварии на КАД серьезно пострадал мотоциклист.

Видео: Piter.TV