Видео: в аварии на КАД серьезно пострадал мотоциклист

Его экстренно госпитализировали на вертолете.

Вечером 7 апреля на КАД случилось серьезное ДТП. На въезде на южный участок ЗСД мотоциклист столкнулся с иномаркой. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что авария на КАД собрала большую пробку. На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи, приехала реанимация. Мотоциклиста забрали в больницу на вертолете. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка погибла во время прорыва трубы с кипятком.

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