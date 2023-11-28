В Пушкинском доме прошли пожарные учения

Цель тренировки – практическая отработка действий в случае реального возгорания.

Пожарно-тактические учения состоялись в Институте русской литературы РАН. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Цель тренировки – практическая отработка действий в случае реального возгорания. По легенде пожар вспыхнул в одном из помещений Пушкинского дома, где находились люди, которые отрезаны от путей спасения. Так, персонал эвакуировал посетителей, но не все смогли покинуть опасную зону самостоятельно. К ним на помощь поспешили спасатели.

С поставленными задачами участники тренировки успешно справились. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Импровизированный пожар площадью 20 "квадратов" потушили 25 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

Ранее мы сообщили о том, что в школе олимпийского резерва Курортного района прошла тренировка по тушению пожара. Было отработано взаимодействие спасателей с работниками учреждения и другими экстренными службами.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу