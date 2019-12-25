За три недели медики Боткинской больницы получили 1050 горячих обедов

Обеды готовят сотрудники первого в России центра системной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра "Антон тут рядом".

За 23 дня сотрудники центра системной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра "Антон тут рядом" подготовили 1050 горячих обедов для медиков больницы имени Боткина. Об этом сообщили на странице центра в соцсети.

Врачи больницы поблагодарили сотрудников центра за помощь и поддержку, а также пожелали им успехов и процветания.

На самом деле, герои — повсюду. Мы благодарны всем, кто помогает нам продолжать работу и находить новые возможности оказывать поддержку не только семьям фонда, но и тем, кто сейчас нуждается в ней больше всего поделились в центре.

Миссия центра – дать обществу доступ к личностным, коммуникативным и творческим ресурсам людей с РАС, помочь им реализовать свой потенциал. Центр был основан в 2013 году режиссером и издателем Любовью Аркус, которая сняла одноименный фильм о жизни молодого человека с аутизмом. Сейчас Центр реализует 15 программ, среди которых: творческие мастерские, сопровождаемое проживание и трудоустройство, музыкальный проект – оркестр "Антон тут рядом", ранняя помощь в детских садах.

Ранее мы писали, что центр "Антон тут рядом" открыл горячую линию юридической помощи родителям детей с аутизмом.

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