Родителям смогут помочь в юридическом содействии в постановке правильного диагноза у ребёнка и с документальным сопровождением в бюро Медико-социальной экспертизы.

В среду, 22 апреля, стало известно о том, что центр "Антон тут рядом" открыл горячую линию юридической помощи родителям детей с аутизмом. Об этом организация сообщила в своей официальной соцсети "ВКонтакте".

Звучало бы двусмысленно и опасно, но всякий человек не понаслышке знает, с каким количеством противоречащих друг другу бумажек и инструкций приходится сталкиваться как частным лицам, так и организациям сказано в сообщении

Отмечается, что помощь от центра является бесплатной. Родителям окажут юридическое содействие не только в постановке правильного диагноза, но и с документальным сопровождением в бюро Медико-социальной экспертизы.

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