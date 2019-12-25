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Центр "Антон тут рядом" открыл горячую линию юридической помощи родителям детей с аутизмом
Сегодня, 10:47
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IRINA_CHALKINA

Центр "Антон тут рядом" открыл горячую линию юридической помощи родителям детей с аутизмом

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Родителям смогут помочь в юридическом содействии в постановке правильного диагноза у ребёнка и с документальным сопровождением в бюро Медико-социальной экспертизы.

В среду, 22 апреля, стало известно о том, что центр "Антон тут рядом" открыл горячую линию юридической помощи родителям детей с аутизмом. Об этом организация сообщила в своей официальной соцсети "ВКонтакте".

Звучало бы двусмысленно и опасно, но всякий человек не понаслышке знает, с каким количеством противоречащих друг другу бумажек и инструкций приходится сталкиваться как частным лицам, так и организациям

сказано в сообщении

Отмечается, что помощь от центра является бесплатной. Родителям окажут юридическое содействие не только в постановке правильного диагноза, но и с документальным сопровождением в бюро Медико-социальной экспертизы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 294 новых случая коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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